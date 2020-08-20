Влияет на спутники и компьютеры: НАСА выявило гигантскую аномалию над Землей (видео)

Ученые напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит, отталкивая солнечные частицы.

Специалисты НАСА выявили гигантскую аномалию в магнитном поле над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, которая влияет на получение данных со спутников и работу бортовых компьютеров. Ее назвали Южно-Атлантической аномалией.

Об этом сообщается на сайте НАСА.

Ученые напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит, отталкивая солнечные частицы. Но в области этой аномалии действие щита очень слабо.

Аномалия, по мнению ученых, могла возникнуть из-за наклона магнитной оси Земли и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

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Ученые утверждает, что в последнее время область Южно-Атлантической аномалии расширяется на запад, а защитная функция продолжает ослабевать.

Кроме того, по данным НАСА, область минимальной напряженности поля разделилась на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ.

Ученые планируют продолжать наблюдение над аномалией

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Автор: УНИАН