Искусственный разум появится к 2029 году
«Приключения Электроника» станут реальностью?
Такой сенсационный прогноз сделал известный ученый Рэй Курцвайль.
Фантастический фильм «Приключения Электроника», похоже, скоро может стать реальностью. Создание искусственного интеллекта не за горами, уверяет Рэй Курцвайль. Машины станут как люди. И даже человеческие эмоции будут им не чужды. Они будут плакать и смеяться, переживать и радоваться, уверяет ученый. При мысли о киборгах не нужно приходить в ужас. Ведь бунта машин не произойдет. Роботы не смогут вытеснить людей, приводит слова ученого Би-би-си. Машины и сейчас по словам Курцвайля выполняют разную работу не хуже человека. Люди их используют, чтобы приумножить физические и умственные возможности, размышляет ученый. И продолжает: человечество стоит на пороге открытий, которые позволят вживлять в мозг микрочипы с огромным количеством информации. Ученый предсказывает, что со временем перед людьми откроются фантастические возможности. Они смогут запоминать неограниченное количество информации, просчитывать варианты со скоростью компьютера и даже общаться с виртуальным миром.
Рэй Курцвайль - один из 18-ти выдающихся мыслителей современности. Он в числе других определил главные научно-технические проблемы, которые стоят перед человечеством в 21-м веке. Экспертов специально отбирала Национальная инженерная академия США.