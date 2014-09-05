Кабмин хочет привлекать европейские компании к аукциону на 3G связь в Украине

Правительство не допустит монополизации рынка 3G-связи и в рамках продажи лицензий на такую связь будет пытаться провести открытый конкурс с участием европейских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина должна развивать свой рынок телекоммуникаций, наконец впустить на рынок компании, которые могут запустить скоростной Интенет и дать новое качество услуг Интернета в Украине, – сказал Яценюк. - Хочу заявить позицию правительства по этому вопросу: мы не допустим монополии на рынке 3G, потому что уже сейчас есть монополия на рынке сотовой связи, где Россия контролирует всю мобильную связь Украины. Моя позиция как премьер-министра четкая: в этот раз Россия не получит монопольного права на все лицензии по телекоммуникациям в Украине».

По словам Яценюка, продажа лицензий пройдет исключительно на публичном и прозрачном конкурсе, а "не под столом". «Главное - обеспечение конкуренции с установкой минимальной цены (за лицензию - УНИАН), которая должна быть обоснована. Это не 8 млн гривень, а это миллиарды гривень», - сказал глава правительства.

Он отметил, что в правительстве хотят увидеть среди участников такой открытой продажи европейские компании.

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«И для того, чтобы демонополизировать этот рынок, я готов рассмотреть возможность, чтобы отдать одну из лицензий, которую пытаются продать, за 1 гривню, чтобы здесь не было российской монополии, и чтобы сюда пришли настоящие европейские компании, которые будут конкурировать. Поэтому правительство приняло соответствующее решение, и надеюсь, что соответствующие национальные регуляторы в интересах Украины будут реализовывать такие решения», - резюмировал Яценюк.