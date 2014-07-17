Шимкив: в Украине уже до конца года может появиться 3G-связь

Внедрение технологии связи третьего поколения 3G в Украине тормозилось из-за бюрократических процедур, заявил заместитель главы Администрации президента, отвечающий за осуществление реформ в Украине, Дмитрий Шимкив.

Согласно сообщению на сайте президента Украины, Шимкив прогнозирует, что если до конца августа Нацкомиссия по регулированию связи проведет конкурсные торги на получение 3G-лицензий, то украинские операторы мобильной связи уже до конца текущего года смогут внедрить в Украине связь третьего поколения.

«В случае проведения конкурса по выдаче лицензий на 3G-частоты летом украинские операторы могут начать внедрение в стране мобильной связи третьего поколения до конца текущего года», - сказал он.

По словам Шимкива, внедрение 3G-связи предоставит Украине ряд экономических преференций.

«Это дает наполнения в бюджет, деньги на нужды Министерства обороны. Это также стимулирует экономику, потому что всегда есть показатели вклада в ВВП скоростной связи. Также это - развитие индустрии», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие операторы мобильной связи объясняют ухудшение инвестиционной привлекательности рынка телекоммуникаций отсутствием в Украине технологий нового поколения 3G и 4G (LTE).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 8 июля приняла решение до конца июля разработать тендерные условия для проведения конкурса на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

9 июля Президент Украины Петр Порошенко пообещал внедрить в Украине 3G и 4G-технологии в ближайшее время. По его словам, это должно дать толчок экономическому развитию страны.

После этого Шимкив также заявил, что если в Украине будут созданы лицензионные условия, то через год в нашей стране могут появиться технологии связи стандарта 4G.