Ученые предупреждают юго-запад США о возможности "суперзасухи"

К таким выводам пришли американские климатологи, авторы статьи в журнале Journal of Climate, сообщает Лента.ру.

Опустошившие запад США во время Великой депрессии катастрофические пыльные бури продлились пять-шесть лет, но новая «суперзасуха» может занять целые десятилетия, предупреждают ученые. Результатом такого природного явления станет миграция населения в масштабах, невиданных для США, считает ведущий автор статьи Тоби Олт (Toby Ault). Властям западных и юго-западных штатов (Аризоны, Вайоминга, Калифорнии, Колорадо, Нью-Мексико) необходимо разработать меры по смягчению отрицательных последствий засухи, прежде всего, в области водных ресурсов.

У других регионов США есть повод для оптимизма: риск засухи в штатах северо-запада (Вашингтон, Монтана, Айдахо) в XXI веке, наоборот, будет снижаться.

Читайте такжеМетеорологи объяснили связь между рекордными холодами в США и теплой зимой в ЕвропеДлительные засухи не раз случались в мировой истории: Олт пишет о бездождье 1995-2009 годов в Австралии и о засухах, приведших к голоду в африканских странах в 1970-е — 1980-е годы. В бассейне реки Колорадо, судя по данным дендрохронологии, «суперзасуха» случилась в XII веке.

Однако глобальный рост температур и выбросы парниковых газов в атмосферу, скорее всего, сделают засухи более частыми и суровыми, чем в прошлом, считают авторы исследования.