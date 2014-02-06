Sony продает подразделение Vaio

Компания Sony договорилась о продаже своего подразделения по выпуску компьютеров Vaio инвестиционному фонду Japan Industrial Partners (JIP). Об этом сообщае Lenta.ru со ссылкой на сайт Sony. Сделка, сумма которой не раскрывается, будет закрыта к марту 2014 года.

Sony отказалась от разработки новых компьютеров под брендом Vaio. Производство и продажи устройств будут прекращены весной.

JIP, новый владелец бизнеса, создаст отдельную компанию для управления активом. Как уточняет Re/code, компания будет ориентирована на японский рынок, хотя впоследствии может начать и международные продажи.

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Кроме того, Sony преобразует свое подразделение по производству телевизоров в дочернюю компанию. Компания сосредоточится на выпуске устройств верхнего ценового сегмента — в частности, телевизоров с разрешением 4K. Реструктуризацию планируется завершить к июню 2014 года.

В ходе преобразований Sony сократит порядка пяти тысяч сотрудников. От 250 до 300 человек, занятых в компании, перейдут на работу в JIP.

Устройства Vaio (изначальная расшифровка названия - Video Audio Integrated Operation) Sony выпускает с 1996 года. Под этим брендом в разное время производились настольные компьютеры, ноутбуки, субноутбуки и медиацентры. Современные компьютеры Vaio работают на базе Windows 8.