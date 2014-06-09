Японские ученые синтезировали запах, который вызывает у мышей приступ страха

В 2007 году исследователи, изучая процесс передачи нервного сигнала при нюхании у мышей, при помощи манипуляций с соответствующими геномами добились того, что мыши перестали испытывать страх при приближении их природного врага - кошки. Это открытие вызвало большой резонанс в научном сообществе, так как доказало, что чувство страха перед естественными врагами является врожденным и передается наследственным путем, передают РИА Новости со ссылкой на газету «Иомиури».

Затем в течение 7 лет ученые экспериментировали с различными запахами, пока, наконец, им не удалось синтезировать запах, вызывающий страх у мышей и крыс. По мнению ученых, животное не способно избавиться от страха, привыкнув к запаху своего естественного врага, таким образом, препарат может на длительное время избавить домовладельцев от вынужденного проживания под одним кровом с грызунами.