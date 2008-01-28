Корпорация BAE Systems разрабатывает электромагнитную пушку для ВМС США, сообщает Military.com.

В настоящее время фирма готовится к испытаниям экспериментального орудия мощностью 32 мегаджоуля. На основе этой системы BAE Systems планирует создать вдвое более мощную пушку, которая будет вести огонь снарядами, разогнанными до восьми скоростей звука (около 2,7 километра в секунду). Дальность стрельбы электромагнитной пушки составит 220 морских миль (свыше 400 километров), что более чем в 10 раз превышает возможности современной морской артиллерии.

Новая пушка потребует значительного количества электроэнергии - сила тока, необходимая для выстрела, составляет шесть миллионов ампер. Такие параметры предопределили "корабельное" будущее пушки - на земле подобное орудие потребуется подключать к стационарной электростанции.

Главный кандидат на роль боевой платформы для нового орудия - перспективный эсминец DDG-1000, оснащенный газотурбинной энергетической установкой мощностью 72 мегаватт, однако ведение огня из электромагнитной пушки темпом шесть выстрелов в минуту потребует не меньше 16 мегаватт, что грозит кораблю потерей скорости в бою. Кроме того, пока что не решена проблема малой живучести электромагнитной пушки - несколько выстрелов могут привести ее в негодность.

По мнению специалистов, разработка электромагнитной пушки и доведение ее до серийного производства займет не меньше 13 лет. Кроме того отмечается, что при стрельбе на большие расстояния точность стрельбы пушки будет значительно снижаться, что потребует разработки управляемого боеприпаса, который из-за высокой скорости полета может оказаться чрезвычайно дорогостоящим.

Лента.ру