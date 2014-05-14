Американские ученые разработали способ обмена информацией, недоступный для перехвата

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Defense One, метод, основанный на использовании фазово-импульсной модуляции, позволяет скрывать не только содержание кодированного сообщения, но и сам факт его передачи. Согласно публикации, специалисты сумели рассчитать, как сделать такие контакты неотличимыми от фоновых помех даже для самой современной аппаратуры прослушки, используемой, в частности, Агентством национальной безопасности США.

Читайте такжеGoogle, Microsoft и Apple просят защитить их от прослушкиИздание пишет, что этот же метод пригоден в том числе для сокрытия приема и передачи текстовых сообщений с мобильных телефонов, поскольку "используемые для этого микроволны - очень зашумленная часть электромагнитного спектра".

Работа выполнена исследователями из Массачусетского университета и компании Raytheon BBN Technologies во главе с Булатом Башем и Андреем Георге. Отчет, озаглавленный "Скрытая оптическая коммуникация" (Covert Optical Communication), размещен в сетевом ресурсе arXiv.org.