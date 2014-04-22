Google, Youtube и Wikipedia попали в список самых посещаемых интернет-ресурсов марта в Украине

Список наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) пользователями Интернет в Украине в марте 2014 года возглавила поисковая система Google, говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, в исследовании, проведенном агентством InMind по заказу ассоциации, принимало участие 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины в возрасте старше 15 лет.

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По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории (среднедневная доля) в марте у google составило 51% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля – 50%), mail.ru (37%), odnoklassniki (32%), yandex (30%), youtube.com (27%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц), также лидировал google. На долю этого ресурса пришлось 71% пользователей. Второе место в этом рейтинге разделили домены vkontakte и mail.ru (по 66%), далее следуют: youtube.com (60%), yandex (59%), odnoklassniki (48%), wikipedia.org (47%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 40% аудитории.

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При этом в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в vkontakte.

Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

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Справка УНИАН. Компания InMind – исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине; предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 150 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.