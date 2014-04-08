Ученые обнаружили, что пустыни поглощают углекислый газ

Работа ученых позволяет понять, какую роль аридные (пустынные и полупустынные) экосистемы играют в углеродном балансе планеты. Исследование финансировалось министерством энергетики США и Национальным научным фондом. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change Letter, пишет Лента.ру.

Пустыни и полупустыни занимают значительное место в земной экосистеме. Исследуя слои земли в пустыне Мохаве на юго-западе США, специалисты обнаружили значительное насыщение почвы этих мест углеродом. Как считают ученые, природа этого углерода ─ атмосферная, что открывает совсем неожиданную роль пустынь в углеродном балансе Земли.

Авторы исследования считают, что пустыни могут принять на себя значительную часть нагрузки от избыточной доли углекислого газа в экосистеме. Это положительно сказывается на тепловом балансе планеты. Эксперимент не учитывал влияние климатических изменений, например, колебание уровня осадков или повышение температуры.

Как отмечает один из авторов исследования, Дэвид Эванс, экосистемы не могут «принять» весь лишний углерод в атмосфере, но помогают в этом. В целом, по словам Эванса, такое поглощение углекислого газа в атмосфере засушливых районов достаточно для учета четырех-восьми процентов от уровня современным выбросов.

Сегодня 11 процентов поверхности суши занято пустынями. Крупнейшая из них ─ пустыня Сахара в Африке.