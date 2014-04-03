Азербайджанский спутник будет транслировать украинские каналы в Европу и Центральную Азию

Компании совместно организуют вещание нескольких украинских телеканалов в Европе, Центральной Азии и ряде стран Ближнего Востока посредством телекоммуникационного спутника "Азерспейс-1". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министерство связи и высоких технологий Азербайджана.

Через азербайджанский спутник по стандартам MPEG-2 будет транслироваться пакет, включающий телеканалы УТР, "Культура", "Львов ТВ", "ЧП Инфо". Коммерческие условия соглашения не разглашаются.

Читайте такжеАзербайджан выразил протест против вступления Армении в ТССпутник "Азерспейс-1" запущен на орбиту в феврале прошлого года. Он был построен по заказу Азербайджана в США корпорацией Orbital Sciences. "Азерспейс-1" рассчитан на охват Восточной Европы, Африки, Ближнего востока, Кавказа и Центральной Азии. Предполагалось, что 20% ресурсов спутника будет использоваться для удовлетворения нужд республики, а оставшиеся 80% - предоставляться иностранным потребителям.

По данным компании "Азеркосмос", являющейся единственным спутниковым оператором на Кавказе, общая стоимость проекта запуска спутника составила 250 млн долларов. Чистая прибыль от эксплуатации "Азерспейс-1" ожидается на уровне 420 млн долларов.

В 2016 году Азербайджан планирует вывести на орбиту второй телекоммуникационный спутник.