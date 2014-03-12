В Интернете появился виртуальный тур по Межигорью

Работники немецкого издания "Spiegel" разработали виртуальный тур территории имения экс-президента Виктора Януковича в Межигорье. Об этом пишет ТСН.ua.

Виртуальный тур смонтировали из большого количества высококачественных фотографий. Благодаря новинке люди, которые не успели посетить резиденцию Януковича, смогут сделать это перед монитором своего компьютера.

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Интернет-пользователи смогут в мельчайших подробностях разглядеть особняк Януковича и полюбоваться видом с его балкона. На фото видно множество личных вещей, которые остались после бегства экс-президента.