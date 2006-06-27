К МКС приближается неопознанный объект

К МКС приближается крупный объект, происхождение которого астрономам неизвестно, передает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами. Как заявил главный баллистик ЦУП, объект не значится в каталогах космического мусора, но, скорее всего, представляет собой "какой-то обломок космического аппарата".

По данным NASA, объект пролетит в 2,8 километрах от космической станции. Будет ли МКС проводить незапланированный маневр, чтобы уклониться от него, в Роскосмосе пока не решили.

Как утверждают эксперты, в околоземном пространстве находится около 9 тысяч тел искусственного происхождения, диаметр которых больше 10 сантиметров. Все они движутся с достаточной скоростью, чтобы при столкновении нанести космическому аппарату серьезный ущерб. В частности, неустановленный обломок стал причиной аварии российского спутника "Экспресс АМ-11", обеспечивавшего телерадиовещание на Дальнем Востоке.

С 1993 года проблемой космического мусора занимается специальный международный комитет, а сам мусор отслеживает распределенная сеть радаров.

Лента.ру