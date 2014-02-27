Procter & Gamble представила зубную щетку, управляемую iPhone

Компания Procter & Gamble представила на выставке Mobile World Congress в Испании электрическую зубную щётку Oral-B, работающую под управлением iPhone. Об этом пишет UkrainianiPhone.com со ссылкой на Engadget.

Для управления щёткой Oral-B SmartSeries 7000 используется приложение Oral Blue. Подключение осуществляется посредством интерфейса Bluetooth 4.0.

Новая щётка позволит не только отследить, насколько часто и правильно пользователь чистит зубы, но и разработать наиболее подходящую для него персонализированную систему чистки. В ее создании помогут советы профессиональных стоматологов. Также в приложение встроен таймер, который гарантирует достаточную продолжительность чистки.

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Ещё одним полезным дополнением станет возможность читать новости из мира стоматологии прямо во время чистки. Кроме того, пользователь может управлять режимами чистки, выбирая среди таких, как «ежедневная», «глубокая», «для чувствительных дёсен». Особый датчик предупреждает, если на зубы давят слишком сильно.

Oral-B SmartSeries 7000 появится в продаже ближе к концу 2014 года. Стоимость её будет составлять $220. В комплекте пользователь получит некоторые полезные аксессуары, вроде стакана для зарядки и сменных насадок.