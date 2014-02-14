Исследование доказало, что мобильные телефоны не вредят здоровью

Согласно отчету, нет никаких оснований считать, что использование мобильного телефона повышает риск развития онкологических заболеваний. Излучения базовых станций в свою очередь также не повышает риск развития рака, пишет ТСН со ссылкой на Telegraph.

Глава MTHR профессор Дэвид Коггон сообщил, что, когда 11 лет назад исследования только начиналось, представление ученых о возможном влиянии мобильных телефонов на человеческий организм были разными, часто диаметрально противоположными.

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Теперь же, считает Коггон, исследования, которое было полностью независимым, поставило определенную точку в многолетних спорах. С другой стороны, Коггон не стал отрицать, что определенные вопросы о влиянии излучения телефонов на здоровье все же остались, но в целом поводов для беспокойства стало существенно меньше.

Сейчас ученые планируют провести еще более масштабное и долгосрочное исследование, которое охватит 100 тысяч пользователей мобильников.