Исследование доказало, что мобильные телефоны не вредят здоровью

14:30, 14 февраля 2014
Наука и IT
0

Британские ученые, после 11 лет исследований по программе MTHR (mobile telecommunications and health research), пришли к выводу, что мобильные телефоны не влияют на состояние здоровья людей.

Мобільні телефони виявилися безпечними для здоров'я

Согласно отчету, нет никаких оснований считать, что использование мобильного телефона повышает риск развития онкологических заболеваний. Излучения базовых станций в свою очередь также не повышает риск развития рака, пишет ТСН со ссылкой на Telegraph.

Глава MTHR профессор Дэвид Коггон сообщил, что, когда 11 лет назад исследования только начиналось, представление ученых о возможном влиянии мобильных телефонов на человеческий организм были разными, часто диаметрально противоположными.

Читайте такжеДоля ОС Android в смартфонах достигла 78%

Теперь же, считает Коггон, исследования, которое было полностью независимым, поставило определенную точку в многолетних спорах. С другой стороны, Коггон не стал отрицать, что определенные вопросы о влиянии излучения телефонов на здоровье все же остались, но в целом поводов для беспокойства стало существенно меньше.

Сейчас ученые планируют провести еще более масштабное и долгосрочное исследование, которое охватит 100 тысяч пользователей мобильников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter