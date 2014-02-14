Facebook будет предлагать юзерам 50 вариантов пола

05:00, 14 февраля 2014
Наука и IT
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Facebook будет предлагать новые гендерные вариации при выборе графы "пол". Список планируется расширить до 50 позиций.

REUTERS

Социальная сеть анонсировала появление новых гендерных идентификаторов, как "андрогин", "транссексуал", "бигендер", "никакой", "от женщины к мужчине" и т.д., пишет ТСН

Также можно будет выбрать не стандартное обращение "он/она", а нейтральное, например, "оно" ("они").

Пользователи смогут также ограничить круг друзей, которые будут видеть их пол.

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