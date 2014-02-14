Facebook будет предлагать юзерам 50 вариантов пола

Социальная сеть анонсировала появление новых гендерных идентификаторов, как "андрогин", "транссексуал", "бигендер", "никакой", "от женщины к мужчине" и т.д., пишет ТСН.

Также можно будет выбрать не стандартное обращение "он/она", а нейтральное, например, "оно" ("они").

Пользователи смогут также ограничить круг друзей, которые будут видеть их пол.