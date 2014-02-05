Южная Корея охраняет границу с помощью сенсора от игровой приставки

Об этом сообщает сайт Kotaku со ссылкой на блог Hankooki.

Как пишет издание, систему придумал программист-самоучка Джэ Кван Ко из Республики Корея. Она была развернута еще в августе прошлого года, однако в СМИ об этом не сообщалось до недавнего времени.

Задача комплекса, основанного на бесконтактном контроллере Microsoft, — реагировать на движущиеся объекты. При этом он способен видеть разницу между человеком и животным. При обнаружении нарушителя программа уведомляет близлежащий форпост. Другие детали, в том числе место установки датчика, не разглашаются.

По словам Кван Ко, в будущем систему дополнят датчиком сердцебиения и тепловым сканером. Это говорит о том, что пограничники возьмут на вооружение Kinect 2.0, которым комплектуется вышедшая осенью модель Xbox One. Разрешение датчика второго поколения составляет 1080р; также он умеет измерять пульс человека и "видеть" в темноте. Официально новая приставка пока не продается в Южной Корее.