В России вступил в силу закон о блокировке экстремистских сайтов

Об этом пишет Росбалт.

"В рамках подготовки к реализации закона проведены все необходимые технические мероприятия", — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Согласно тексту закона, генеральный прокурор РФ и его заместители уполномочены обращаться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых публичных мероприятиях. Такая процедура может быть инициирована генеральным прокурором и его заместителями на основании мониторинга Интернета, а также полученных от органов власти, организаций и граждан уведомлений.

Соответствующее решение будет приниматься в установленной законом форме требования, которое по каналам электронной связи будет направляться в Роскомнадзор. После получения требования генеральной прокуратуры Роскомнадзор незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем противоправной информации.

Операторы связи после получения данного требования обязаны незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу или к размещенной на нем незаконной информации. В дальнейшем Роскомнадзор определяет провайдера хостинга интернет-ресурса, на котором содержится противозаконная информация, и направляет ему уведомление о необходимости удаления такой информации. Провайдер хостинга должен сообщить владельцу информационного ресурса об обязанности незамедлительно удалить противоправный контент.

Доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера сообщение о том, что незаконная информация удалена, и удостоверится в этом.

До сих пор досудебной блокировке подлежали ресурсы с детской порнографией, инструкциями по изготовлению и употреблению наркотиков и сайты с призывами к суициду. При этом экстремистские сайты закрывались только по решению суда. Документ подвергся жесткой критике со стороны интернет-отрасли, представители которой опасаются, что в результате могут пострадать законопослушные сайты. В ассоциации также считают необходимым внесение изменений в федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".