Американская авиакомпания оборудует пассажирские самолеты системой ПРО
11:33, 05 января 2008Наука и IT
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В случае необходимости они смогут защитить себя
Американская авиакомпания „American Airlines“ хочет с целью тестирования оснастить свои пассажирские самолеты системами противоракетной обороны. По данным газеты „USA Today”, в апреле такие системы будут иметь на борту три самолета типа Boing 767. Таким образом в случае необходимости они смогут защитить себя от возможных террористических нападений. Как сообщается, британская лазерная система позволит своевременно уничтожать ракеты, которые будут приближаться к самолетам. Авиакомпания заявила, что во время выполнения переоснащенными самолетами регулярных рейсов тестирование не будет проводиться и террористические нападения не будут симулировать, передает Немецкая волна.
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