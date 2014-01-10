Сайт соцсети "ВКонтакте" перестал работать
13:09, 10 января 2014Наука и IT
45155 0
"Вконтакте" пользуются 220 млн человек.
Вконтакте не работает
Сайт крупнейшей на постсоветском пространстве социальной сети "ВКонтакте" недоступен в данный момент. Информацию об этом подтвердил ИТАР-ТАСС официальный представитель "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.
По его словам, в настоящее время администрация соцсети работает над устранением технической неисправности.
Количество зарегистрированных пользователей "ВКонтакте" превышает 220 млн человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter