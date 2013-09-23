Сканер отпечатков пальцев на новом iPhone 5S уже взломали

Взлом осуществили хакеры из ассоциации Chaos Computer Club (CCC). Как взломщики объяснили на своей онлайн-страничке, для этого им понадобилось сфотографировать отпечаток пальца владельца iPhone со стеклянной поверхности.

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Дальнейшие манипуляции с телефоном хакеры записали на видео и выложили ролик на YouTube, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, пользователи Twitter собирают деньги на приз первому взломщику сканера отпечатков пальцев Touch ID, который определится на конкурсе хакеров. Сайт istouchidhackedyet.com ("Touch ID уже взломали?") ведет учет всех пользователей, добавивших в призовой фонд деньги, валюту Bitcoin или алкоголь. Кроме Twitter-юзеров конкурс финансируют несколько небольших венчурных фондов, которые внесли в копилку призера по 10-15 тысяч долларов.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку "Домой" и позволяет активировать телефон, а также подтверждать совершение покупок в AppStore и iTunes. Отпечатки пальцев пользователей iPhone 5S будут зашифрованы и сохранены на смартфоне в виде уникального параметра цифровой подписи. Таким образом, посторонние, а также сами разработчики Apple, не смогут получить доступ к образу отпечатка пальца, по утверждению производителя.