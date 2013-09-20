Сотовые операторы обещают серьезный дефицит iPhone 5s
09:20, 20 сентября 2013Общество
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По всему миру в разных странах уже начались продажи iPhone. Как всегда, одними из самых доступных вариантов по деньгам остаются американские модели.
Онлайн-магазин Apple в США уже закрылся на обновление ассортимента
Но, если верить СМИ, операторы США ждут необычайный дефицит устройств iPhone из-за «гротескно слабых» первичных поставок модели 5s, сообщает iPhones.ru.
Об этом пишет портал AllThingsD, пообщавшийся с крупнейшими сотовыми операторами США. Они якобы удивлены и расстроены столь слабыми поставками «топовой» модели. При этом изначально планируется, что спрос на 5s не будет таким высоким, как в прошлые годы — из-за внимания потребителей к 5c, который обязательно оттянет серьёзный процент от всех продаж iPhone.
Онлайн-магазин Apple в США уже закрылся на обновление ассортимента. Продажи там начинаются в 8 утра по местному времени.
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