Сотовые операторы обещают серьезный дефицит iPhone 5s

Но, если верить СМИ, операторы США ждут необычайный дефицит устройств iPhone из-за «гротескно слабых» первичных поставок модели 5s, сообщает iPhones.ru.

Об этом пишет портал AllThingsD, пообщавшийся с крупнейшими сотовыми операторами США. Они якобы удивлены и расстроены столь слабыми поставками «топовой» модели. При этом изначально планируется, что спрос на 5s не будет таким высоким, как в прошлые годы — из-за внимания потребителей к 5c, который обязательно оттянет серьёзный процент от всех продаж iPhone.

Онлайн-магазин Apple в США уже закрылся на обновление ассортимента. Продажи там начинаются в 8 утра по местному времени.