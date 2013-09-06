СМИ: Microsoft выкупит облигации Nokia на $2 млрд

Сделка должна помочь финской компании выплатить заем, использованный для покупки доли германского концерна Siemens AG в предприятии Nokia Siemens Networks – NSN, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Облигации будут погашены после завершения покупки компанией Microsoft мобильного подразделения Nokia в первом квартале 2014 года.

В июле Nokia согласилась приобрети 50% акций компании Siemens за 1,7 млрд евро. Соглашение предусматривало, что 1,2 млрд будут выплачены наличными, а после закрытия сделки Nokia выплатит остальные 500 млн евро, которые получит от немецкого концерна в виде кредита. Для осуществления операции Nokia также взяла заем в размере 1,2 млрд евро у банка JP Morgan Chase.

Американская компания Microsoft 2 сентября подтвердила намерение приобрести подразделение финской корпорации Nokia. Ожидается, что передача сегмента Nokia будет завершена в первом квартале 2014 года. Microsoft также получит все патенты Nokia на мобильные устройства.