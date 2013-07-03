В США умер изобретатель компьютерной мышки

О кончине изобретателя агентству сообщил со ссылкой на письмо его дочери представитель калифорнийского Музея компьютерной истории, сотрудником которого изобретатель был в последние годы.

Самым известным изобретением Энгельбарта стала компьютерная мышь - устройство, преобразующее механические движения пользователя в электронные сигналы для управления компьютером. Энгельбарт запатентовал изобретение в 1970 году, но при этом разработал его еще в конце 1960-х годов.

Идея управления персональным компьютером посредством механических движений опередила свое время, комментирует РИА Новости. Коммерческое использование мыши началось лишь в 1984 году, когда компания Apple сделала мышь одним из ключевых элементов своей новой модели компьютера Macintosh. Всего в мире с середины 1980-х годов было продано более миллиарда устройств, однако Энгельбарт не смог разбогатеть на авторских отчислениях, поскольку уже в 1987 году истек срок, когда он обладал эксклюзивными авторскими правами.

Энгельбарт также внес существенный вклад в развитие других компьютерных и интернет-технологий. Так, его лаборатория участвовала в разработке правительственной сети ARPANet, ставшей предтечей современного интернета.