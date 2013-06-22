На страницу Азарова в Facebook подписалось более 30 тыс. пользователей

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, свою страницу в Facebook премьер открыл в мае 2011 года.

"С тех пор, как только выпадает свободная минута, он читает посты, отвечает на них и дает поручение решить поставленные вопросы. Хорошей традицией уже стало он-лайн-общение Азарова в Facebook, которое обычно происходит в пятницу. Конечно, абсолютно все заметки на Facebook-странице глава правительства самостоятельно проработать не может – их ежедневное количество иногда может доходить и до 700-800. Но они в любом случае не остаются без внимания: информация мониторится помощниками премьер-министра, анализируется и даются поручения. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что все обращения, которые касаются компетенции правительства, по возможности решаются", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кабмине, Азаров неоднократно подчеркивал, что очень ценит откровенное общение с пользователями Facebook. Именно такое общение, убежден он, позволяет наладить прямой диалог с гражданами и получить информацию из первых уст.

"Было несколько случаев, когда обращения пользователей на Facebook становились поводом для внесения коррективов в политику или текущую деятельность правительства. Это касается тех случаев, когда местные чиновники предоставляют недостоверную или неполную информацию, а люди рассказывают, как все в действительности. В таком случае премьер-министр поручает тщательным образом расследовать проблему, решить ее по сути. Этот вопрос он держит на личном контроле до полного решения", - отмечается в сообщении.

"Конечно, люди на странице Николая Азарова оставляют записи разного характера: случаются откровенно недоброжелательные или оскорбительные. Но при этом бывают намного более приятные моменты. Например, когда люди за что-то благодарят, поддерживают решение правительства, поздравляют с праздниками или днем рождения. Глава правительства отмечает, что такие слова придают ему сил, убежденность и желание работать", - отметили в Секретариате КМУ.