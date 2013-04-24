Количество доменных имен в мире превысило четверть миллиарда

Об этом сообщается на сайте компании «Хостмастер» со ссылкой на данные исследования компании Verisign "Domain Name Industry Brief".

Согласно исследованию, в четвертом квартале 2012 года количество регистраций доменных имен увеличилось на 2,5%, или на 6,1 млн.

Наиболее впечатляющие темпы роста регистраций наблюдались в национальных доменах верхнего уровня. Суммарное количество регистраций в 280 национальных доменах (в том числе интернационализированных), которые существовали на конец прошлого года, в настоящее время составляет 110,2 млн. Увеличение составило 5% за квартал и 21,6% - за 2012 год.

В четырех национальных доменах верхнего уровня количество регистраций выросло более чем на 4% по сравнению с данными предыдущего квартала. Это домены Китая, Токелау, Индии и России.

В двух доменах верхнего уровня – .COM и .NET, регистрации в которых осуществляет компания Verisign, количество доменных имен достигло в общей сложности 121,1 млн, увеличившись за год на 6,4%. Из них 106,2 млн регистраций приходится на домен .COM, еще 14,9 млн - на .NET. Оставшиеся 21 млн регистраций охватывают все другие gTLD, включая .ORG, .BIZ, .PRO и прочие.

Самыми крупными доменами по числу имен являются .COM, .DE (Германия), .NET, .TK (Токелау), .UK (Великобритания), .ORG, .CN (Китай), .INFO, .NL (Нидерланды) и .RU (Россия).

По данным «Хостамстера», по итогам первого квартала 2013 года общее количество доменных имен в домене .UA составило более 707 тыс., при этом в самом массовом домене com.ua насчитывалось 282 тыс. доменных имен.