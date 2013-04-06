Facebook делает ставку на новости и Instagram

Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг, передает Associated Press со ссылкой на американские СМИ.

В своем интервью он назвал Instagram, приобретенный компанией в апреле 2012 г., важным и значимым продуктом для Facebook. По его словам, в настоящее время Instagram пользуются более 100 млн пользователей, и в будущем Facebook надеется увеличить их число до 1 млрд.

Также Facebook планирует развивать новостную ленту сайта, "совершенствовать ее, искать новые способы взаимодействия с пользователями", добавил Цукерберг. Он выразил уверенность, что поток информации, производимой пользователями, возрастет в 10 раз к 2016 г.

Instagram - бесплатное приложение для мобильных устройств, позволяющее обмениваться фотографиями в интернете, поясняет РосБизнесКонсалтинг. Однако главной функцией программы является возможность обрабатывать фотографии с помощью набора фильтров. Программа доступна для устройств на операционных системах Android и iOS.