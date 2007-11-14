Вена собирается превзойти европейские центры науки и высоких технологий

Вена собирается превзойти ведущие европейские центры в сфере научных исследований, высоких технологий и инноваций, а также укрепить свои позиции среди стран Центральной Европы, превратившись в столицу научных изысканий. С этой целью на прошлой неделе прошла презентация стратегического плана развития города в области исследований, технологий и инноваций (FTI) до 2015 года. Как сообщает австрийское агентство APA-ZukunftWissen, на 2008 год запланирована реализация трех стартовых проектов, общая сумма которых составляет 14 миллионов евро.

По словам заместителя бургомистра Вены Ренаты Браунер, программа должна найти конкретный отклик у компаний, представленных в городе. Глава австрийского отделения «Сименс» Бригитте Эдерер подхватила инициативу городских властей и ждет от города «инновационных запросов».

С помощью стратегии FTI «Вена должна превратиться в центр научных исследований, высоких технологий и инноваций», об этом написано в стратегическом плане. При этом конкретные намерения звучат следующим образом: число предприятий Вены, деятельность которых связана с исследованиями, увеличится вдвое, достигнув цифры 800. Доля проводимых в Вене исследовательских работ, которая в 2006 году составляла 3,13%, поднимется до 4%. Квота академиков, которая по состоянию на 2004 год находилась на уровне 16,4%, будет повышена до 20%. Стратегический документ был разработан в рамках стартовавшей еще в ноябре прошлого года инициативы «Вена мыслит критериями будущего».

В следующем году Вена собирается сконцентрировать свои усилия на реализации мероприятий, прежде всего, по пяти основным направлениям: гуманитарные ресурсы, тематические задачи, коммуникация и публичность («Исследования попадают в город»), развитие новых научных изысканий и инноваций («Оранжерея исследований и инноваций»), а также усиление позиций Вены как международного исследовательского центра.

Первые конкретные шаги будут сделаны уже в 2008 году, когда начнется реализация трех стартовых проектов. Будет учреждена новая программа для стимулирования развития общественных наук. В рамках инициативы «Исследования попадают в город» запланирован целый комплекс мер для расширения и углубления диалога между организациями и частными лицами, которые заинтересованы в проведении научных изысканий, внедрении новых технологий и инноваций. Третий стартовый проект будет претворять в жизнь директивы города, соответственно, центра по развитию инноваций и технологий, касающиеся производственной сфере.

С 2009 года стартуют проекты и в других сферах деятельности, среди которых, например, создание "Junior Groups" для поддержки молодых исследователей. В настоящее время на австрийскую столицу приходится около 40% людей, занятых в исследовательской сфере, что составляет 1/5 от общего числа населения страны. Согласно стратегическому плану развития Вены, в городе будет находиться 29% от общего числа инновационных исследовательских учреждений страны.

РИА "Новости"