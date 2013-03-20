Пограничные самолеты получат спутниковую связь

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, экипаж с рабочего места оператора будет обеспечен надежной и устойчивой связью на всех участках границы, в исключительной (морской) экономической зоне и территориальном море, что значительно повысит оперативность и эффективность выполнения задач.

В состав этого комплекса связи (комплексной интегрированной телекоммуникационной системы), встроены еще две авиационные трекинговые системы: космическая и GSM, позволяющие в реальном времени освещать информацию о перемещении самолета и выдавать его координаты, скорость движения, высоту и курс в ведомственной системе ГАРТ-16 с периодичностью каждые 3-6 секунд.

После проверки в воздухе работоспособности и качества спутниковой связи, самолеты с новой станцией будут допущены к эксплуатации.