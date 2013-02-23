В Харькове будут судить 20-летнего интернет-мошенника

По его данным, 20-летний харьковчанин в начале сентября 2012 года зарегистрировался на одном из сайтов и разместил там объявление о продаже электронного оборудования. Он предлагал приобрести электронную технику по цене значительно ниже рыночной. При этом, обязательным условием для покупателей была полная предоплата заказа. Лишь после оплаты заказчик должен был получить посылку с товаром.

Однако вместо электрооборудования мошенник посылал покупателям совсем другие вещи: бруски мыла или дерева и открытки издевательского характера.

Жертвами этой преступной деятельности стали 28 человек из Крыма, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Черкасской, Николаевской, Львовской, Черновицкой и других областей.

В ноябре 2012 года злоумышленника объявили в розыск и задержали. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Прокуратура Дзержинского района Харькова направила в суд обвинительный акт, которым задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины. За совершенные преступления он может получить от 3 до 8 лет лишения свободы.