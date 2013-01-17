Исследователи поняли как заманивают на работу программистов

Об этом говорится в результатах исследования группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленных УНИАН.

Как отмечается в сообщении, «программисты сегодня – самые востребованные и самые необходимые работники, они почти единственные, у кого постоянно и всегда существенно растут зарплаты, однако зарплатный рост не безграничен», и работодатели широко используют «нематериальные бонусы», которые в предложениях о работе публикуются почти так же часто, как и обещание «конкурентной» зарплаты.

Среди них, в частности, свободный или гибкий график работы - почти все работодатели уверены, что для программистов и QA-менеджеров очень важно иметь возможность работать тогда, когда есть вдохновение, а не в фиксированное рабочее время. Поэтому предложение работать по гибкому графику, а также возможность при необходимости работать на дому встречаются в подавляющем большинстве вакансий.

Также IT-компании считают, что привлечь лучших кандидатов им поможет хороший офис и его удачное расположение. Упоминание о комфортном (современном, уютном, обустроенном в стиле хай-тек) офисе в центре города или возле метро также можно встретить почти в каждом объявлении. Иногда упоминают бесплатную парковку для сотрудников.

Следующим нематериальным бонусом является профессиональный рост (курсы, тренинги, конференции) и возможность изучать новые технологии, при этом большинство компаний вынуждены заниматься образованием программистов, что обусловлено не только желанием мотивировать сотрудников, но и жесткой конкуренцией на рынке, а также нехваткой квалифицированных специалистов.

Редким бонусом, который могут предложить только крупные работодатели, являются индивидуальные планы развития карьеры. Для этого в отделе персонала больших компаний работает специалист, занимающийся исключительно планированием карьеры и развитием сотрудников.

Курсы английского языка – популярный вид нематериальной мотивации для сотрудников IT-компаний. Такая политика работодателей понятна. С одной стороны, дополнительный плюс к бренду работодателя. С другой – работа IT-компаний почти всегда подразумевает общение с иностранным заказчиком, и обучить специалиста английскому языку проще, чем искать уже владеющего языком.

Многие работодатели также считают, что приятным бонусом за хорошую работу могут быть деловые поездки за границу. Часто именно этот вид трудовой деятельности указывают в разделе, описывающем «преимущества» будущей работы.

«Интересные динамичные проекты» и «карьерный рост» – самые стандартные формулировки, используемые рекрутерами для завлечения девелоперов. Также почти всегда упоминают оплату отпусков и больничных. Некоторые компании обещают не только компенсацию отпуска, но и его увеличение с 24 до 28 дней.

Есть бонусы не столь распространенные, но не менее популярные среди работодателей и, по мнению специалистов по персоналу, привлекательные для кандидатов. Среди них, в частности, медицинская страховка, услуги корпоративного доктора, корпоративные мероприятия, фитнес-мероприятия (начиная с пейнтбола и аренды зала для футбола и заканчивая теннисными столами, мини-бильярдом и турниками непосредственно в офисах), часто наниматели обещают оплатить работникам занятия в спорткомплексах частично или полностью. В нерабочее время программистов могут сводить в поход в Крым или Карпаты или пригласить на Новый год в Буковель.

Тем, кто не любит активно проводить время, многие IT-компании обещают кофе, чай, конфеты и печенье на кухне в неограниченных количествах. Довольно часто предлагают полную или частичную компенсацию обедов.

Особым бонусом, встречающимся только в вакансиях для программистов, можно назвать «горизонтальную» структуру компании, отсутствие сложных иерархических отношений (минимум руководства) и демократический стиль управления. Руководителей сотрудникам обещают «мудрых» или хотя бы «вменяемых» и «адекватных и с чувством юмора». Будущих коллег описывают как «коллектив эрудированных, сильных людей, профессионалов в своем деле». Должно быть, именно такие характеристики рабочей атмосферы будут привлекать программистов и больше всего их мотивировать.

Кроме того, желающие выделиться среди конкурентов и привлечь только лучших из лучших предлагают своим соискателям такие нестандартные мотиваторы и бонусы, как программы скидок или льготное кредитование, возможность развивать свои проекты в рабочее время (10% рабочего времени), автострахование и страхование жизни, денежные бонусы к важным событиям в личной жизни (свадьба или рождение ребенка) и др.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter – объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Беларуси.