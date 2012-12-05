Украина присоединилась к борьбе против секс-насилия над детьми в Интернете

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В целом свое согласие на участие в Альянсе дали 48 стран: 27 стран - членов ЕС и 21 страна вне пределов Евросоюза.

Украина также будет принимать участие в этом проекте – ее представители будут присутствовать на организационной встрече 5 декабря в Брюсселе, отмечается в сообщении.

Целью инициативы является объединение усилий людей, ответственных за принятие решений по всему миру, для выявления и предоставления помощи жертвам сексуального насилия он-лайн и наказания виновных в этих преступлениях.

Как отмечается в сообщении, на протяжении последних двух лет в результате двух совместных полицейских операций, которые координировал Европол, удалось арестовать более 300 подозреваемых в преступлениях против детей. Подозреваемые были задержаны в 30 странах – от США до Австралии. Среди арестованных оказались также учителя и лидер бойскаутов.

Страны - участницы альянса примут на себя обязательство по проведению решительной внутренней политики по борьбе со случаями жестокого обращения с детьми с помощью создания соответствующих специальных правоохранительных подразделений. Они будут углублять сотрудничество с гражданским обществом, в частности, с организациями - владельцами горячих линий, которые общество может использовать для сообщений о зафиксированных случаях детской порнографии в сети. Кроме этого, будет активизировано сотрудничество с компаниями, предоставляющими Интернет-услуги, для расширения возможностей своевременного обмена информацией, связанной с уголовными расследованиями.

Основанный Альянс имеет целью укрепить ресурсы для выявления новых жертв сексуального насилия над детьми, и гарантировать, что они получают помощь и поддержку. Участники Альянса намерены привлекать к ответственности как можно больше преступников, бороться против распространения в Интернете материалов, изображающих насилие над детьми, и повышать осведомленность относительно того, как совершаются эти преступления.