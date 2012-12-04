Украинско-российская ракета успешно вывела на орбиту европейский спутник

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосомоса.

«4 декабря в 00.44 мск с морской стартовой платформы «Одиссей» («Морской старт»), находящейся в Тихом океане, выполнен успешный пуск ракеты космического назначения «Зенит-2S» с разгонным блоком «ДМ-SL» и европейским коммуникационным космическим аппаратом «Eutelsat W5A». В соответствии с циклограммой полета космический аппарат в штатном режиме отделился от разгонного блока. «Eutelsat W5A» выведен на целевую орбиту», - говорится в сообщении.

В тоже время в компании Sea Launch AG сообщили УНИАН, что сегодняшний запуск стал третьим, осуществленным в этом году в рамках программы «Морской старт». Отмечается, что вес выведенного спутника составил 5210 кг. В полную коммерческую эксплуатацию спутник поступит в январе 2013 года и прослужит на орбите более 15 лет.

После получения сигнала от «Eutelsat W5A», президент Sea Launch AG Кьелл Карлсен подчеркнул, что очередной раз «Зенит-3SL» зарекомендовала себя как надежная и точная система выведения на орбиту с общим показателем успешных запусков 95%.

Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается РКК «Энергия» им. С.П. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых КА соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.