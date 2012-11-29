В Украине сократились продажи персональных компьютеров

Об этом УНИАН сообщили в аналитической компании IDC (International Data Corporation, США).

По оценкам компании, при этом рынок настольных ПК в Украине за отчетный период сократился почти на 20%, до 220,5 тыс. шт., а ноутбуков – на 10,1%, до 501,9 тыс. шт.

Аналитики отмечают, что отрицательная динамика компьютерного рынка характерна практически для всего региона ЦВЕ. Так, в Венгрии поставки ПК за отчетный период упали на 21,4%, в Чехии – на 14,5%, в Польше – на 7,8%, в России – на 0,5%.

Из стран, показавших наибольшую положительную динамику, стоить отметить Казахстан, где поставки ПК в 3 квартале выросли в 1,5 раза и достигли 250 тыс. штук.

В целом рынок ПК в Центральной и Восточной Европе за отчетный период сократился на 2,1%.

В то же время компьютерный рынок Западной Европы уже второй год находится в состоянии еще большей рецессии, и если в 3 квартале 2011 года падение составляло 10,5%, то показатели минувшего квартала 2012 года ухудшились до 13,6%.

Так, поставки ПК в Испании в 3 квартале упали на 23,7%, в Греции – на 23%, в Германии – на 17%, в Великобритании – на 6,5%.

Несмотря на то, что по итогам всех трех кварталов 2012 года суммарный объем поставок настольных и мобильных ПК в Украину все же показал незначительный рост – на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, IDC ожидает сокращения рынка в 2012 году в целом на 2-3%.