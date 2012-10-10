Власти латвийского города предложили хакерам взломать их защиту
01:37, 10 октября 2012Наука и IT
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Дума латвийского города Валмиера в сотрудничестве с компанией по IT-безопасности объявили конкурс Hackfest Valmiera 2012.
Власти латвийского города предложили хакерам взломать их электронную систему
В рамках конкурса любой желающий сможет, подав электронную заявку, попытаться взломать систему электронной защиты самоуправления, сообщает пресс-служба городской Думы.
Участники должны за сутки выполнить четыре задания разной сложности, и для этого им придется через интернет проникнуть на серверы самоуправления, используя дыры в системах безопасности.
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Город с помощью такой атаки хочет нащупать слабые места в своих информационных системах.
Валмиера расположен в 100 километрах от Риги. Население - около 30 тысяч человек.
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