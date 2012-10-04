У Азарова дошли руки и до космоса

В программе отмечается, что проблемой, нуждающейся в решении, является значительная диспропорция между уровнем космического потенциала и его влиянием на результаты решения актуальных общегосударственных и общественных задач. В программе предусматриваются, в частности: расширение присутствия отечественных предприятий на мировом рынке космических услуг, обеспечения доступа в космос; проведение научных космических исследований, прикладных научных исследований по вопросам создания перспективных образцов ракетно-космической техники и передовых технологий, реализация престижных национальных проектов, а также выполнение научно-образовательных программ.

В программе отмечается, что впервые создается орбитальная группировка космических аппаратов наблюдения Земли. Предусматривается, что в ее состав войдет, кроме имеющегося на орбите космического аппарата “Сич-2”, еще один космический аппарат “Сич-2-1”, который обеспечит глобальный обзор поверхности Земли в оптическом диапазоне с разрешительной способностью 8 метров. “Это даст возможность на должном уровне обеспечить прикладное использование данных: для оценки состояния озимых культур, определения видового состава лесов, дистанционного контроля снежного покрова, классификации подстилочной поверхности по покровным элементам ландшафта, поиска месторождений нефти и газа, выявления лесных и степных пожаров и пр. Использование информации, полученной от орбитальной группировки космических аппаратов, даст также возможность провести научные исследования с целью совершенствования методов прогнозирования урожайности пшеницы, оценки состояния водных экотонов, мониторинга осадков, оценки влияния геодинамических факторов на экологическое состояние урбанизированных территорий, поиска нефти и газа на суше, комплексного мониторинга акваторий Черного и Азовского морей, контроля параметров оптических технических средств дистанционного зондирования в полете”, - подчеркивается в программе.

Программой предусматривается также создание оптической космической системы с пространственной разрешительной способностью 2,5 метра “Сич-2М” (запуск предусматривается в 2018 году), а также выполнение начальных этапов работ по созданию космической системы “Сич-3Р” (запуск - ориентировочно 2020 год), оборудованной современным радиолокатором с синтезированной апертурой антенны. “Космический аппарат “Сич-3Р” обеспечит мониторинг подстилочной поверхности независимо от погодных условий, что для географических широт Украины чрезвычайно важно. Ввиду того, что такой космический аппарат в государстве разрабатывается впервые, предусмотрено создание радиолокатора, проведение его всесторонних испытаний, а также формирование технических требований к платформе космического аппарата”, - говорится в программе.

В программе предусматривается, что выполнение международных программ в сфере дистанционного зондирования вместе с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, странами Европейского Союза и другими государствами даст возможность: создать виртуальную группировку космических аппаратов на орбите, значительно расширить возможности использования космической информации за счет обмена данными, что актуально для всех стран, особенно при проведении мониторинга кризисных явлений в окружающей природной среде.

Также в программе отмечается, что выполнение задания “Совершенствование космических систем телекоммуникации и навигации” будет способствовать формированию единого информационного пространства государства (за счет развития средств космической связи и вещания с использованием национального космического аппарата “Лыбидь” на геостационарной орбите), а также обеспечит повышение эффективности функционирования транспортной системы государства (за счет внедрения спутниковых навигационных и геоинформационных технологий).

Предусматривается дальнейшее развитие Системы координатно-часового и навигационного обеспечения с использованием информации, полученной от иностранных глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС (Российская Федерация), GPS (США), Galileo (Европейский Союз).

Кроме того, предусматривается создать интегрированную многофункциональную Систему контроля и анализа космической обстановки, которая обеспечит мониторинг космических объектов с использованием радиолокационных, квантово-оптических и I-электронных средств (с целью поиска и наблюдения за фрагментами космического мусора), определение и прогнозирование орбит космических аппаратов, прогнозирования времени и районов падения потенциально опасных космических объектов, решение задач специального характера.

В программе отмечается, что Украина является членом международной инициативы “GLOBAL EXPLORATION STRATEGY (GES)”. В связи с этим, программой предусматривается формирование научных программ по фундаментальным исследованиям объектов Вселенной, а также обоснование ряда космических экспериментов по исследованию Луны (в частности, радиолокация поверхности Луны в миллиметровом диапазоне длин волн электромагнитного спектра, картографирование космической сферы в диапазоне энергий 1021 эВ с использованием поверхности Луны как мишени, спектрополяриметрические исследования состава почвы, поднятой с поверхности Луны микрометеоритами). Проведение отмеченных экспериментов во время выполнения дальнейших космических программ даст возможность достичь весомых научных результатов и улучшить имидж Украины как космического государства.

В программе отмечается, что отсутствие собственного космодрома является существенным сдерживающим фактором развития космической деятельности в государстве, поэтому создание космодрома "Алкантар" в Федеральной Республике Бразилия (для запусков ракеты-носителя “Циклон-4”) “обеспечит Украине независимый доступ в космос, а также станет важным элементом сохранения сегмента запусков космических аппаратов на мировом рынке космических услуг и формирования основы для его расширения”.

На протяжении срока действия Программы предусматривается проведение летных испытаний и введения в штатную эксплуатацию космического ракетного комплекса “Циклон-4”. “Это даст возможность получить независимый доступ в космос и создать надежную основу для успешного выполнения космических программ Украины, Федеральной Республики Бразилия и третьих сторон на коммерческой основе”, - сказано в программе.

В программе предусмотрено содействие коммерческой эксплуатации ракет-носителей “Зенит-3SL” (“Морской старт”), “Зенит-2SLБ”, “Зенит-3SLБ” (“Наземный старт”), “Днепр”, а также осуществление мероприятий по созданию конкурентоспособных ракетно-космических комплексов нового поколения на коммерческой основе (“Antares”), что “даст возможность привлечь значительные средства из других источников для создания космической техники и обеспечить предприятия космической промышленности стабильными заказами, а их работников - престижной высокооплачиваемой работой”.

В результате выполнения программы, в частности, будут проведены научные космических исследования по астрофизике, космической биологии и материаловедению в пределах национальных и международных проектов, а также будет проведен по инициативе украинских ученых космический эксперимент по исследованию ионосферы “Ионосат-Микро”, будут созданы научные приборы для участия в международных научных экспериментах, будут выполнены научно-образовательные программы и создан университетский (молодежный) наноспутник, выполнены перспективные научные программы; будут проведены работы по созданию перспективной ракетно-космической техники (ракета-носитель, транспортные космические средства для освоения трассы “Земля-Луна”, реактивные движущие установки на экологически чистых компонентах топлива, космические аппараты дистанционного зондирования с радиолокатором с синтезированной апертурой антенны и оптическим сканером, системы управления для ракет-носителей и космических аппаратов, приборы служебной бортовой аппаратуры космических аппаратов), а также определены направления дальнейшего развития систем выведения космических аппаратов на орбиту.

В результате выполнения программы предусматривается, в частности, получение коммерческого (прямого) дохода в объеме ориентировочно 2,5 млрд грн; получение опосредованного дохода в объеме ориентировочно 3,24 млрд грн; увеличение количества рабочих мест до 1550.

Предусмотрено, что выполнение программы осуществляется за счет средств государственного бюджета и других источников. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из государственного бюджета — 1,12 млрд грн. При этом отмечается, что объем финансирования программы определяется ежегодно, исходя из возможностей государственного бюджета.

В пояснительной записке отмечается, что программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус Закона Украины.