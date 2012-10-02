Новые карты от Apple показывают секретные объекты США и России

В минувшие выходные турецкое интернет-издание sosyalmedya.co обвинило компанию Apple в нанесении ущерба национальной безопасности страны, сообщают «Известия». Причиной стали доступные в новых картах компании детальные изображения острова Имрали, на котором расположена особо охраняемая тюрьма строгого режима. Чувствительность турецких властей к изображениям этой тюрьмы связана с тем, что в ней содержится глава Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан.

Законодательство Турции запрещает делать детальные снимки этого района, и все остальные крупные поставщики картографических данных соблюдают этот запрет. В частности, на картах Google и Nokia данные участи сильно размыты и детальное изображение района там недоступно.

Помимо турецкого острова Имрали на картах Apple можно обнаружить детальные изображения режимных объектов и в других странах. В частности, на Apple Maps демонстрируется детальное изображение японского острова Минамиторишима, самого удаленного от основного архипелага японских островов и служащего передовой авиабазой ВВС. На картах Google и Nokia изображения острова размыты. Помимо этого, на картах Apple можно подробно рассмотреть аэродром НАТО в Гайленкирхене (Германия) и американскую базу ВВС в Абердине (США).

Что касается России — на картах Apple не закрыта и не искажена местность в районе нескольких известных объектов РВСН. Тем не менее само качество изображения не слишком высоко.

Этот скандал вновь подогрел интерес к вопросу о политике отображения секретных военных и гражданских объектов на спутниковых снимках, доступных в популярных картографических сервисах.

Эксперты отмечают, что изображения со спутников, доступные в интернете, не представляют интереса для военных и разведчиков ведущих стран, так как их потребности удовлетворяются иными техническими средствами. В то же время изображения охраняемых и секретных объектов могут использоваться для организации террористических атак. Так, для планирования терактов 2008 года в Мумбаи террористы использовали спутниковые снимки, доступные в Google Maps. Члены палестинской террористической организации «Бригада мучеников Аль-Аксы» также использовали снимки, доступные в приложении Google Earth, чтобы выбирать цели для ракетных ударов по Израилю.