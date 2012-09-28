Крупные предприятия в Украине недооценивают электронную почту (опрос)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Майкрософт Украина».

Как отмечается в сообщении, большинство крупных предприятий в Украине серьезно недооценивают возможности информационных технологий, в частности, электронных каналов коммуникации, для общения с сотрудниками, занятыми на производстве. Только треть предприятий использует электронную почту для информирования сотрудников, и лишь 9% считают этот канал основным. При этом внутренним порталом пользуется только 18% предприятий.

Подавляющее большинство предприятий (95%) полагается на руководителей подразделений и групп для донесения информации сотрудникам и считает этот способ основным, отмечается в исследовании компании GfK Ukraine. На втором месте среди используемых способов общения с сотрудниками – общие собрания (77%), на третьем – информационные стенды и объявления (73%).

В то же время информация на предприятиях обновляется часто, и в итоге руководители подразделений вынуждены тратить дополнительное время на ее донесение сотрудникам.

Согласно исследованию, в среднем в месяц непосредственный руководитель тратит 16 часов только на информирование работников, а сотрудники управления персоналом – в 3 раза больше. Новая информация появляется постоянно, и 63% предприятий отметили, что руководители вынуждены информировать сотрудников каждый день. Компании также инвестируют в создание корпоративных изданий. По данным опроса, на это уходит до 20% годового бюджета департамента внутренних коммуникаций. Это существенные затраты времени и средств, в то время как электронные каналы остаются серьезно недооцененными.

Как отметил руководитель бизнес-группы MicrosoftOfficeDivision «Майкрософт Украина» Кортни Зукоски, учитывая такие потребности и опасения крупных предприятий, Microsoft разработал специальные тарифные планы облачного сервиса Office 365, позволяющего получить доступ к личной почте, просмотреть информацию о своей зарплате, почитать новости на внутреннем портале и др.

Согласно исследованию, такое решение может обеспечить ряд преимуществ для предприятий. Половина отмечает, что это возможность избежать искажения информации, донести ее оперативно и обеспечить персональное обращение к каждому сотруднику. Кроме этого, такой подход позволил бы предприятиям получать личную обратную связь от работников (41%), обеспечивать конфиденциальность персональной информации (38%), а также экономить время и сокращать расходы (36%), отмечается в исследовании GfKUkraine.

Справка УНИАН. Опрос «Исследование внутренней коммуникации в компаниях с производственным персоналом» проводился GfK Ukraine для компании «Майкрософт Украина» среди 200 компаний, в которых занято более 150 человек. Для участия в опросе отбирались компании из отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности, из сферы электроэнергетики, а также розничной торговли. Метод - телефонный опрос. Время проведения опроса - июнь–июль 2012 года.