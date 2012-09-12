Компания Apple презентовала iPhone 5, он состоит из стекла и алюминия и на 18% тоньше своего предшественника, сообщает Bits Blogs New York Times.

Толщина iPhone 5 составляет 7,8 мм, вес – 112 граммов. Дисплей нового смартфона Apple стал больше – 4 дюйма в диагонали. Новый дисплей обеспечивает на 44% более насыщенные цвета.

iPhone 5 поддерживает высокоскоростные сотовые сети LTE и Wi-Fi, позволяет передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с.

Новый смартфон поддерживает запись видео в формате 1080p. В процессе видеосъемки можно делать фотографии.

В смартфоне установлен процессор Apple A6, операционная системы iPhone 5– iOS 6. Все штатные приложения iOS и разработанные компанией приложения обновлены.

«Газета.Ru»