Основатель Wikileaks может получить убежище в Южной Америке
Президент Эквадора Рафаэль Корреа согласился предоставить убежище основателю проекта WikiLeaks Джулиану Эссанжу.
Об этом сообщает во вторник британская газета Guardian со ссылкой на представителя эквадорского правительства.
Эссанж обратился с просьбой об убежище к властям этой латиноамериканской страны в июне. Он уже почти два месяца находится на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Со своей стороны президент Эквадора опроверг эту информацию, передает Франс Пресс. "Слух о предоставлении Ассанжу убежища не соответствует действительности. Никакое решение по данному вопросу пока не принято", - сообщил президент в своем микроблоге Twitter.
В понедельник Корреа заявил, что рассчитывает принять решение по этому вопросу уже на этой неделе.
Джулиан Эссанж пытается избежать выдачи властям Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Решение о выдаче принял британский суд. Эссанж считает обвинения политически мотивированными и связанными с обнародованием WikiLeaks переписки дипломатов разных стран и ряда других секретных документов.
Пока неясно, каким образом Эссанж мог бы попасть в Эквадор, замечает Радио Свобода. В случае, если он покинет посольство этой страны, его немедленно ждет арест.