О новостях Киевского зоопарка можно узнать в Facebook

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, цель проекта – повышение качества жизни животных, сохранение целостности территории Киевского зоопарка, пропаганда бережного отношения к природе, обеспечение качественного отдыха киевлян и гостей столицы и пр.

В сообщении также отмечается, что 14 июля у пары коней Пржевальского родился детеныш. В Киевском зоопарке содержатся 7 этих редких животных.