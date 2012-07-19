О новостях Киевского зоопарка можно узнать в Facebook
01:22, 19 июля 2012Наука и IT
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Начала работу официальная страница Киевского зоопарка в Facebook.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, цель проекта – повышение качества жизни животных, сохранение целостности территории Киевского зоопарка, пропаганда бережного отношения к природе, обеспечение качественного отдыха киевлян и гостей столицы и пр.
В сообщении также отмечается, что 14 июля у пары коней Пржевальского родился детеныш. В Киевском зоопарке содержатся 7 этих редких животных.
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