Оппозиционер считает, что милиция занялась компьютерным взломом

11 июня, напоминает Радио Свобода, сотрудниками Следственного комитета России были проведены обыски у нескольких известных оппозиционеров, среди которых и Навальный. Были изъяты компьютеры и оргтехника.



По словам пресс-секретаря Навального Анны Ведуты, есть предположения, что нынешний взлом осуществлён с тех компьютеров, которые были изъяты при обысках.