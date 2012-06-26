Оппозиционер считает, что милиция занялась компьютерным взломом
02:51, 26 июня 2012Наука и IT
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Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил в «Живом журнале», что сегодня вскоре после полуночи были взломаны его электронная почта и аккаунт в «Твиттере».
11 июня, напоминает Радио Свобода, сотрудниками Следственного комитета России были проведены обыски у нескольких известных оппозиционеров, среди которых и Навальный. Были изъяты компьютеры и оргтехника.
По словам пресс-секретаря Навального Анны Ведуты, есть предположения, что нынешний взлом осуществлён с тех компьютеров, которые были изъяты при обысках.
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