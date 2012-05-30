Родители не контролируют детей в Интернете (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, презентуя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости».

«Каждый второй опрошенный отметил, что родители редко или никогда не контролируют, что именно ребенок смотрит по телевизору, компьютеру, DVD и т. п. Особенно среди тех, кому 16-17 лет - почти каждый второй опрошенный утверждает, что эта его деятельность находится вне границ родительского контроля. Треть 10–13-летних детей отметила, что их родители не знают, что они смотрят по телевизору или делают на компьютере, в интернете», - отметил Ю.Павленко.

По его словам, согласно данным опроса, вне родительского контроля остается и активность ребенка в интернете – 40% респондентов указали, что родители абсолютно не контролируют их действия в интернете.

***

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости» - был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования были опрошены 4083 детей – учеников 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («один на один»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.