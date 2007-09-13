Космический трос откроет новые возможности

В ходе полета "Фотона" будет проведен эксперимент, разработанный европейскими и российскими студентами. Незадолго до посадки спутника возвращаемую микрокапсулу Fotino направят на Землю при помощи 30-километрового троса диаметром полмиллиметра, сообщает новостная служба Роскосмоса.

Космический аппарат "Фотон-М" стартует в пятницу, 14 сентября на ракете-носителе "Союз-У" с космодрома Байконур. После выхода на орбиту спутник будет работать в космосе около 12 суток, затем вернется на Землю. В ходе полета будет проведено 26 экспериментов (ранее другие источники сообщали, что 35), десять из них - российские.

Эксперимент YES (Young Engineers Satellite, Спутник молодых инженеров) разработан более чем пятьюстами студентами европейских и российских университетов (с российской стороны участвовали студенты Самарского государственного аэрокосмического университета).

Незадолго до посадки спутника от него отделится возвращаемая микрокапсула Fotino массой около шести килограммов. Капсула будет соединена со спутником 30-километровым тросом диаметром полмиллиметра и массой пять килограммов, сделанным из сверхпрочного полиэтиленового волокна Dyneema.

Некоторое время спутник и "спутник спутника" будут двигаться по околоземной орбите, соединенные тросом. Под действием гравитационных сил капсула начнет совершать колебательные движения вдоль вертикали. В нужный момент трос будет обрезан с двух сторон, траектория Fotino изменится и капсула войдет в атмосферу. Через несколько часов она совершит посадку на парашюте.

Эксперимент покажет возможность досрочного возврата небольших грузов, а также способ изменения орбит спутников без использования ракетных двигателей.

Лента.ру