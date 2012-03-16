Тигипко обратился к однопартийцам через YouTube

Лидер партии “Сильная Украина”, вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО просит своих однопартийцев поддержать объединение с Партией регионов, поскольку его политическая сила может “добавить реформ”.

Об этом идет речь в видеообращении С.ТИГИПКО к членам “Сильной Украины”.

“Мы провели много дискуссий на тему объединения, много аргументов было ”за и против”. В конце концов, я рад, что победило мнение об объединении партии “Сильная Украина” и Партии регионов. Я убежден, что это решение правильное”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что у партии “Сильная Украина” и Партии регионов общие цели и задания.

“Я убежден, что мы нужны Партии регионов, потому что мы можем добавить инициативы, мы можем добавить реформ в Партии регионов”, - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он выразил мнение, что реформы проводить лучше с большой, мощной партией, которая находится при власти. С.ТИГИПКО уверен, что пришло время объединяться в большие партии. Кроме того, он призвал однопартийцев вступать в Партию регионов и “работать на авторитет Партии регионов”.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 17 марта, в Киеве состоится XIII съезд Партии регионов, где будет объявлено о слиянии партии «Сильная Украина» с Партией регионов.

В конце октября 2011 года съезд партии «Сильная Украина» решил провести дополнительные консультации по поводу вероятного объединения с Партией регионов.