Интернета в метро не будет, а почему?

Доступ к интернету в киевском метро к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года не появится.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

Издание отмечает, что только вчера Главное управление экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации объявило конкурс по привлечению инвестора для реализации проекта. Он предусматривает строительство сети, которая охватит 44 станции (кроме шести наземных). Ориентировочная стоимость проекта – около 70 млн. грн., кроме того, победитель конкурса должен будет внести в городской бюджет 3,5 млн. грн. на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

Проект предполагает, что работы по модернизации сети проведет генеральный подрядчик – победитель инвестконкурса, а затем продаст сеть консорциуму из трех мобильных операторов.

"Потом мы уже сами решим, как ей управлять, возможно, передадим в управление подрядчику", – отметил директор по корпоративному управлению "Астелита" Юрий КУРМАЗ.

Он объясняет, что консорциум был создан, так как одной компании гораздо проще договориться с метрополитеном.

Впервые о проекте модернизации мобильной сети в метро заговорили еще прошлым летом: в июле соответствующее предложение внес Кабинет министров, а в августе КГГА заявила о решение провести конкурс. Но после этого реализация проекта затормозилась. Главное управление экономики и инвестиций КГГА обвиняло в задержке проекта руководство метрополитена, которому было поручено подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО). А в метрополитене утверждали, что согласование ТЭО задерживает Главное управление транспорта и связи КГГА.

В результате теперь строительство сети вряд ли удастся закончить к финалу Евро-2012, как это планировалось раньше. В июле вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ заявлял "Коммерсанту", что UEFA настаивал на включении в программу подготовки к чемпионату пункт о внедрении услуги доступа в интернет в киевском метро. Теперь на проведение самого конкурса уйдет около месяца, говорит начальник управления по вопросам инвестиционной политик КГГА Олег СВЕТЛИЧНЫЙ. Еще полгода у победителя конкурса будет на разработку и утверждение проектно-сметной документации и два месяца на подачу графика финансирования и реализации проекта.

"Даже если опустить все процедуры и начать закупать оборудование прямо сейчас, к чемпионату можно успеть построить сеть разве что на центральных станциях", – утверждает директор департамента регуляторно-правового обеспечения "Киевстара" Андрей ОСАДЧУК.

Как пишет газета, настоящая причина задержки проекта – затянувшиеся переговоры о его стоимости, утверждают операторы. В первом постановлении правительства она оценивалась в 224,5 млн. грн., но уже через месяц КГГА снизила ее почти на треть.

"Это были весьма условные цифры, практически не подкрепленные расчетами, – рассказывает директор по корпоративному управлению "Астелита" Ю.КУРМАЗ. – Нынешняя стоимость близка к реальной".

Впрочем, один из руководителей другого мобильного оператора на правах анонимности утверждает, что стоимость проекта неоднократно пытался завысить потенциальный победитель конкурса. Практически все операторы утверждают, что им станет компания ЕСУ, "дочка" австрийского концерна EPIC и владелец 92,79% акций "Укртелекома". Она работает на украинском рынке с 2005 года и неоднократно выступала подрядчиком по строительству сетей МТС и "Киевстара". В самой компании свое участие в конкурсе не комментируют.

Новая сеть в метрополитене важна для операторов, ведь нынешняя, принадлежащая компании "Проксимус", которая сдает ее в аренду, построена еще в 2004 году. "Проксимус" использует небольшую полосу частот, обеспечивающую лишь голосовую телефонию и не позволяющую предоставлять доступ в интернет по технологиям GPRS и EDGE.

"Мировой опыт показывает, что именно мобильный интернет и SMS – наиболее востребованные услуги в метро, говорить там просто неудобно из-за шума", – пояснял гендиректор "Астелита" Александр БАРИНОВ.

Операторы даже пытаются обеспечить в метрополитене 3G-связь, но пока им не разрешает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации. "Непонятно, кому под землей будет мешать наша работа в 3G-частотах, – возмущается глава одного из мобильных операторов. – Но думаю, ближе к запуску проекта нам удастся убедить всех в привлекательности этой идеи".