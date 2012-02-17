Налоговая позаботится о цифровой подписи предпринимателей
Кабмин поддержал
Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предлагает создать центр сертификации ключей электронной подписи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время подписания Меморандума налоговых отношений между ГНСУ и Ассоциацией налогоплательщиков заявил председатель Госналогслужбы Александр КЛИМЕНКО.
«Правительство поддержало предложение налоговой службы по созданию центра сертификации ключей электронной цифровой подписи. Для предпринимателей это будет означать, что ключи станут бесплатными», - сказал он.
Он также высказал надежду на то, что это поспособствует предпринимателям протестировать систему электронной отчетности.
Сегодня также был подписан Меморандум налоговых отношений и План совместных действий на 2012 год между ГНСУ и Ассоциацией налогоплательщиков. В частности, меморандум декларирует права и обязательства налогоплательщиков и органов власти в вопросах усовершенствования процесса регулирования налогов и сборов, а также предусматривает согласование действий между ассоциацией и налоговой службой.