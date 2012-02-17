Налоговая позаботится о цифровой подписи предпринимателей

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предлагает создать центр сертификации ключей электронной подписи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время подписания Меморандума налоговых отношений между ГНСУ и Ассоциацией налогоплательщиков заявил председатель Госналогслужбы Александр КЛИМЕНКО.

«Правительство поддержало предложение налоговой службы по созданию центра сертификации ключей электронной цифровой подписи. Для предпринимателей это будет означать, что ключи станут бесплатными», - сказал он.

Он также высказал надежду на то, что это поспособствует предпринимателям протестировать систему электронной отчетности.

Сегодня также был подписан Меморандум налоговых отношений и План совместных действий на 2012 год между ГНСУ и Ассоциацией налогоплательщиков. В частности, меморандум декларирует права и обязательства налогоплательщиков и органов власти в вопросах усовершенствования процесса регулирования налогов и сборов, а также предусматривает согласование действий между ассоциацией и налоговой службой.