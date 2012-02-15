Азаров: из-за тестов мы теряем талантливых студентов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает целесообразным дать право высшим учебным заведениям отбирать абитуриентов, которые планируют обучаться IT-специальностям по результатам тестирования, совмещенного с экзаменами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил вчера в ходе совещания с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины по вопросам качества подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

В частности, по словам премьер-министра, внешнее независимое тестирование помогло уменьшить коррупцию при поступлении в вузы. «Но меня беспокоит, что из-за них (тестов – УНИАН) мы теряем талантливых и неординарных абитуриентов. Может все-таки в таких важных направлениях как IT-технологии должны дать право вузам именно этих студентов (поступающих на специальности IT-отрасли - УНИАН) отбирать по какой-то особой системе с экзаменами», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что также необходимо для развития IT-отрасли разработать систему отбора школьников на ранних этапах.

Премьер-министр также считает необходимым увеличить в высших учебных заведениях количество мест на обучение по государственному заказу специалистов IT-отрасли.

«Мы готовы увеличить госзаказ, чтобы в наших базовых вузах увеличить подготовку специалистов этой сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что целесообразно открывать новые факультеты по обучению специалистов IT-отрасли.

В то же время премьер в который раз высказал мнение, что система высшего образования Украины большей частью готовит не тех специалистов, которые необходимы для развития экономики. Он подчеркнул, что на первых этапах независимости Украины действительно было необходимо большое количество юристов и экономистов, однако сейчас более востребованными являются специалисты в сфере информационных технологий.

Кроме того, Н.АЗАРОВ согласился с мнением ряда ректоров вузов о необходимости с целью повышения качества образования принятия постановления об уменьшении количества студентов, обучаемых одним преподавателем, а также облегчении условий ввоза из-за границы оборудования, необходимого для обучения.

Также премьер подчеркнул, что в четверг, 16 февраля, проведет очередную встречу с участниками рабочей группы по подготовке законопроекта о высшем образовании в Украине. По мнению Н.АЗАРОВА, процесс подготовки этого законопроекта необходимо завершать.