Больше половины детей и подростков имеют профиль в социальных сетях

7 февраля в мире отметили День безопасного Интернета. В Европе в этот день состоялось более 100 тематических мероприятий в 30 странах. Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

День безопасного Интернета празднуют в девятый раз. Лейтмотив праздника - связь между поколениями. Молодежь, которая хорошо знакома с техникой, будет обучать старшее поколение практикам использования новейших технологий; в свою очередь, старшее поколение будет делиться со своими потомками жизненным опытом по безопасному пользованию Интернетом.

Согласно статистике, 77% молодых людей в возрасте 13-16 лет и 38% детей в возрасте 9-12 лет имеют свой профиль в социальных сетях. Однако 12% европейцев в возрасте 9-16 лет признают существование определенных факторов в онлайн-сети, которые их беспокоят.

Опросы свидетельствуют: большинство детей - 63% - получают знания о безопасном поведении в Интернете от своих родителей; 58% - от учителей; 44% - от своих ровесников.

В Украине будут отмечать День безопасного Интернета уже четвертый год подряд. Согласно статистике, 96% украинских детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет пользуются Интернетом. 51% из них – не имеют никакого представления об угрозах, с которыми они могут столкнуться, находясь в онлайн.

Официальная веб-страница Дня безопасного Интернета 2012